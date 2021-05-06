Манчестер Юнайтед поехал в гости к Роме в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Манчестер Юнайтед стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Результат первого поединка превратил ответный матч в формальность. Манчестер Юнайтед разгромил Рому, которую подкосили травмы. Погба, Фернандеш и Кавани настреляли аж 6 голов. Паулу Фонсека доживает последние дни в римском клубе – летом его заменит Жозе Моуринью.

Стартовые составы команд

Рома: Миранте – Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно – Кристанте, Манчини – Педро, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.

Запасные: Боэр, Фусато, Сантон, Майораля, Кумбулла, Бове, Чьерво, Дарбо, Залевски.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Байли, Магуайр, Шоу – ван де Беек, Фред – Гринвуд, Фернандеш, Погба – Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Мата, Рашфорд, Амад, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Туанзебе, Мактоминай, Эланга.

Рома – Манчестер Юнайтед: анонс решающего полуфинала Лиги Европы