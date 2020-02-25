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Рома летом сменит владельца

14:52 23 Читати українською
Рома летом сменит владельца
Ден Фридкин / footballnews24.it

Итальянская Рома получит нового владельца по завершении текущего сезона.

Американский миллиардер Ден Фридкин станет новым владельцем Ромы, утверждает журналист Николо Скира в твиттере.

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По информации источника, предварительное соглашение подпишут уже в ближайшую пятницу. Добавляется, что контракт вступит в силу только по окончании сезона 2019/20.

Напомним, что легенда римлян Франческо Тотти летом 2019 покинул римский клуб из-за нынешнего владельца Ромы Джеймса Палотту. По мнению "императора", американец ограничивал полномочия экс-капитана "волков".

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Теги
Рома Рома Франческо Тотти Франческо Тотти Италия Джеймс Палотта
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