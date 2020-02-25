Рома летом сменит владельца

Итальянская Рома получит нового владельца по завершении текущего сезона.
Американский миллиардер Ден Фридкин станет новым владельцем Ромы, утверждает журналист Николо Скира в твиттере.
Тотти разочарован в перспективах Ромы – жесткое заявление легенды "волков"
По информации источника, предварительное соглашение подпишут уже в ближайшую пятницу. Добавляется, что контракт вступит в силу только по окончании сезона 2019/20.
Напомним, что легенда римлян Франческо Тотти летом 2019 покинул римский клуб из-за нынешнего владельца Ромы Джеймса Палотту. По мнению "императора", американец ограничивал полномочия экс-капитана "волков".
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