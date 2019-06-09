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Рома интересуется Гимараесом, за которым следит Шахтер

19:15 51 Читати українською
Рома интересуется Гимараесом, за которым следит Шахтер
Бруно Гимараес

Итальянская Рома может отобрать у Шахтера не только Паулу Фонсеку, но и Бруно Гимараеса.

Хавбек Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараес заинтересовал итальянскую Рому. "Волки" хотят заменить 21-летним бразильцем Даниэле де Росси сообщает asromalive.it, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

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Заметим, что за Гимараесом уже долгое время следит донецкий Шахтер, а этой весной главный селекционер "горняков" просматривал хавбека Атлетико Паранаэнсе в одном из поединков.

К слову, в текущем сезоне Бруно Гимараес провел 12 матчей за Атлетико Паранаэнсе во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Рома Рома Италия Бруно Гимараес Бруно Гимараес Шахтер Шахтер
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