Итальянская Рома объявила в своем сайте о нескольких инициативах, чтобы помочь Украине. Во время игры с Ювентусом, которая состоится 5 марта, игроки Ромы будут носить специальную нашивку на своих футболках UNHCR (управление ООН по делам беженцев), что выразит свою поддержку украинскому народу.

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Футболки, которые будут носить игроки Ромы, будут выставлены на аукцион, а все средства пойдут на покупку одежды для женщин и детей, одеял, еды, печей и изоляционных листов для поврежденных домов. Также клуб приступит к сбору средств для приобретения генераторов, в котором также будут участвовать местные любительские спортивные организации.

Клуб организует ряд мероприятий с представителями ООН в школах, местных любительских спортивных командах, приходах по повышению осведомленности о войне в Украине. Римский клуб также оставил на своем сайте реквизиты, чтобы болельщики смогли совершить пожертвования.

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