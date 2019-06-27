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Рома и Наполи близки к обмену игроками

06:00 27 Читати українською
Рома и Наполи близки к обмену игроками
Костас Манолас / Getty Images

Клубы Серии А решили осуществить двойной трансфер.

Рим на Неаполь сменит защитник Костас Манолас, а в обратном направлении отправится хавбек Амаду Диавара, информирует журналист Фабрицио Романо в твиттере.

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По информации источника, трансфер грека будет стоить "партенопейцам" 34 млн евро. Однако сумма выплаты римлянам будет уменьшена благодаря включению в соглашение хавбека Наполи Амаду Диавара, трансфер которого был оценен в 18 млн, и еще 2 млн евро будут выплачены в виде различных бонусов.

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Манолас перешел в Рому летом 2014 с Олимпиакоса. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Диавара сыграл всего 13 матчей за Наполи, никакими результативными действиями не отметившись.

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