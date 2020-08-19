Рома и Наполи близки к неожиданному обмену игроками – клубу Фонсеки придется доплатить

Рома и Наполи могут осуществить один из самых громких обменов Серии А этого лета.

Римляне почти договорились с неаполитанцами по форварду Аркадиушу Милику, информирует Calciomercato. "Волки" отдадут вингера Дженгиза Ундера и 15 млн евро за поляка.

Гаттузо намекнул на будущее Милика в Наполи

Слухи об уходе Милика из Наполи продолжались в течение всего лета, но фаворитом на подписание нападающего считалась вовсе не Рома. Среди претендентов назывались Ювентус, Тоттенхэм и Атлетико. Впрочем, похоже, что 26-летний форвард продолжит карьеру в команде Паулу Фонсеки.

Добавим, что Милик в текущем сезоне провел за Наполи 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов. Статистика Ундера – 3 гола в 18 матчах за Рому.

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