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Рома и IKEA остроумно потроллили друг друга из-за трансферов Ольсена и Малкома

15:15 4 Читати українською
Рома и IKEA остроумно потроллили друг друга из-за трансферов Ольсена и Малкома
Малком / Twitter

Римский клуб в твиттере вступил в батл со шведской компанией IKEA – получилось очень забавно.

Рома оформила трансфер шведского голкипера Робина Ольсена, а твиттер клуба, отличающийся остроумным представлением новичков, интересно об этом пошутил.

Учитывая национальность Ольсена, римляне запостили картинку с образцом заказа у IKEA: вратарь, футболка, перчатки и бутсы. "Новая доставка для Ромы", – подписан твит.

Впрочем, известная шведская компания ответила не менее остроумно, уколов Рому в больное место – провальный трансфер Малкома. "Голкипер на месте, другая коробка, возможно, потерялась", – написали SMM-специалисты IKEA.

В ответ на это Рома выставила картинку с вопросом "где мог багаж?" и подписала пост словами: "Когда заказываешь что-то из IKEA только для того, чтобы узнать, что продукт есть на eBay".

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Малком Малком Робин Ольсен Робин Ольсен Рома Рома Италия
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