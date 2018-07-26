Рома и IKEA остроумно потроллили друг друга из-за трансферов Ольсена и Малкома

Римский клуб в твиттере вступил в батл со шведской компанией IKEA – получилось очень забавно.

Рома оформила трансфер шведского голкипера Робина Ольсена, а твиттер клуба, отличающийся остроумным представлением новичков, интересно об этом пошутил.

Учитывая национальность Ольсена, римляне запостили картинку с образцом заказа у IKEA: вратарь, футболка, перчатки и бутсы. "Новая доставка для Ромы", – подписан твит.

Впрочем, известная шведская компания ответила не менее остроумно, уколов Рому в больное место – провальный трансфер Малкома. "Голкипер на месте, другая коробка, возможно, потерялась", – написали SMM-специалисты IKEA.

В ответ на это Рома выставила картинку с вопросом "где мог багаж?" и подписала пост словами: "Когда заказываешь что-то из IKEA только для того, чтобы узнать, что продукт есть на eBay".