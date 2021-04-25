Рома и еще 10 клубов Серии А требуют наказания для Ювентуса, Милана и Интера за вход в Суперлигу
Итальянские клубы-основатели Суперлиги могут поплатиться за решение вступить в скандальный турнир.
Сразу 11 клубов Серии А провели заседание, на котором выразили желание наказать три коллектива за участие в Суперлиге, сообщает Corriere dello Sport.
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"Эти клубы (Ювентус, Милан и Интер – прим.) разработали и поддержали проект Суперлиги, действуя тайно от других членов и высших институциональных органов нашего спорта, нанеся очевидный вред итальянской футбольной системе", – говорится в заявлении, которое подписали представители Ромы, Торино, Болоньи, Дженоа, Сампдории, Сассуоло, Специи, Беневенто, Кротоне, Пармы и Кальяри.
Заметим, Милан и Интер объявили о намерениях выйти из скандальной организации менее чем через два дня после ее создания. А вот Ювентус остался верен Суперлиге, хотя и заявил о малых шансах реализации проекта.
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