Итальянские клубы-основатели Суперлиги могут поплатиться за решение вступить в скандальный турнир.

Сразу 11 клубов Серии А провели заседание, на котором выразили желание наказать три коллектива за участие в Суперлиге, сообщает Corriere dello Sport.

Челси попал под давление России из-за ситуации с Суперлигой

"Эти клубы (Ювентус, Милан и Интер – прим.) разработали и поддержали проект Суперлиги, действуя тайно от других членов и высших институциональных органов нашего спорта, нанеся очевидный вред итальянской футбольной системе", – говорится в заявлении, которое подписали представители Ромы, Торино, Болоньи, Дженоа, Сампдории, Сассуоло, Специи, Беневенто, Кротоне, Пармы и Кальяри.

Заметим, Милан и Интер объявили о намерениях выйти из скандальной организации менее чем через два дня после ее создания. А вот Ювентус остался верен Суперлиге, хотя и заявил о малых шансах реализации проекта.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо