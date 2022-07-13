Коллективы из Бергамо и Рима могут совершить сразу два обмена до завершения текущего трансферного окна.

В Милане состоялась встреча менеджеров Аталанты и Ромы. Они обсуждали потенциальный обмен с участием форварда Марио Пашалича и вингера Стефана Эль-Шаарави, сообщает Football Italia .

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Главному тренеру римлян Жозе Моуринью нравится игра нападающего "богини", с ним он раньше работал в Челси. Джан Пьеро Гасперини готов отпустить Пашалича, отличившегося 13 голами в Серии А в прошлом сезоне. Рома же предлагает Эль-Шаарави.

Также директора клубов упоминали о других игроках. Рома попросила информацию относительно Алексея Миранчука и сразу предложила двух – Карлеса Переса и Джордана Верету, которые не входят в планы Моуринью на предстоящую кампанию.

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