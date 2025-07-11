Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд может снова воссоединиться с Джан Пьеро Гасперини.

Гасперини снова хочет поработать с Хёйлундом, который расцвел в Аталанте под его руководством и был продан в Манчестер Юнайтед. Как информирует Estadio Deportivo, наставник римлян считает датчанина приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Довбик официально остался единственным форвардом Ромы

Чтобы пригласить Хейлунда, Роме придется избавиться от Артема Довбика – украинец не оправдал ожиданий "джаллоросси". Однако Хейлунд также провалился в своем дебютном сезоне на Олд Траффорд. В этом сезоне он забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 60 матчах на клубном уровне.

Рома уже установила первые контакты с манкунианцами о возможности аренды форварда.

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