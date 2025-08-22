В сезоне 2025/26 предматчевые пресс-конференции и трансляция гимна клуба на стадионе Олимпико будут переведены на язык жестов, чтобы способствовать привлечению всех болельщиков "джаллоросси". Об этом говорится на официальном сайте Ромы.

Глухонемые болельщики вновь смогут воспользоваться синхронным сурдопереводом на пресс-конференциях, посвященных матчам лиги и гимна Roma Roma, которые предшествуют началу матча на Олимпико.

Напомним, что у Ромы есть два клубных гимна: первый проигрывается перед каждым домашним матчем команды, а второй – после матчей, но только в случае победы римлян. "Футбол 24" рассказывал об этом в отдельном материале.

