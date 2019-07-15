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Рома хочет обменяться с Миланом хавбеками

20:24 146 Читати українською
Рома хочет обменяться с Миланом хавбеками
Хесус Сусо / Фото ФК Милан

В столичном клубе задумали амбициозный план для усиления средней линии.

Руководство Ромы хочет видеть в своем лагере хавбека Милана Хесуса Сусо, сообщает La Repubblica.

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"Волки" намерены получить 25-летнего испанца без финансовых затрат, а взамен предложат "россонери" своего полузащитника Хавьера Пасторе. Если миланцы не согласятся на такой обмен, то Рома может выплатить клаусулу игрока в размере 40 млн евро.

Стоит отметить, что такая сумма отступных действует только для иностранных клубов, поэтому на римлян ожидает сложный процесс переговоров.

В прошлом сезоне Серии А Сусо провел 35 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю ассистами.

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