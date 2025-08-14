Рома обратилась к Астон Вилле с запросом о приобретении Бэйли, информирует The Athletic. Сообщается, что за игроком охотятся также Бешикташ и клубы Саудовской профессиональной лиги.

"Сборная не поможет мне перейти в Реал": звезда АПЛ отстранен от своей национальной сборной

Не секрет, что "джаллоросси" ищут вингера с особыми характеристиками для нового тренера Джан Пьеро Гасперини, который традиционно играет по схеме 3-4-3. Согласно источнику, это лишь предварительные обсуждения и официальное предложение пока не сделано, но работа над ним может начаться в ближайшее время.

Игроку сборной Ямайки недавно исполнилось 28 лет, и он в основном играет на правом фланге, но может действовать и на левом. Совсем недавно он подписал новый контракт с Астон Виллой до июня 2027 года, и есть возможность продления еще на год.

Леон играет за Виллу с 2021 года, куда перебрался из Байера. Он успел провести за бирмингемскую команду 144 матча, в которых забил 22 гола и оформил 24 ассиста.

Ранее он отказывался приезжать в сборную Ямайки, мотивируя свое решение тем, что "сборная не поможет перейти в Реал".

Как любимый гол Месси стал бессмертным благодаря искусству – уникальное произведение уже продают за баснословные миллионы