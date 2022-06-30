Португальский феномен может воссоединиться с Жозе Моуринью в Риме. Об этом говорят бывшие игроки Ромы.

Манчестер Юнайтед решил сохранить Роналду, но пресса продолжает спекулировать относительно его трансфера. Криштиану вроде как перейдет в Рому, а вопрос решится уже в начале июля. AS цитирует бывших игроков Ромы и уверяет, что агент Жорже Мендеш работает над трансфером.

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"Из разных источников знаю, что Рома пытается подписать Роналду. О переходе могут объявить уже 7 июля. Нескромные амбиции, но такое случается в футболе. Мой друг с телевидения узнал, что продолжаются переговоры по Криштиану с именитым тренером", – говорит Анджело Ди Ливио.

"Я знаю из авторитетного источника, что Рома делает все возможное, чтобы пригласить Роналду. Пока что стороны согласовывают детали относительно имиджевых прав. Но я точно знаю, что он покинет Манчестер Юнайтед", – добавляет Фабио Петруцци.

Криштиану прошлым летом перешел из Ювентуса в МЮ. В сезоне 2021/22 Роналду сыграл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 ассиста. МЮ не выиграл ни одного трофея, а Рома стала победителем Лиги конференций.