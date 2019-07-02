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Рома готовит несколько новых трансферов

08:50 58 Читати українською
Рома готовит несколько новых трансферов
Паулу Фонсека / Фото AFP

"Волки" не собираются сбавлять обороты на трансферном рынке.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин может пополнить состав команды Паулу Фонсеки на правах аренды, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Рома планирует провести массовую перестройку состава, и аргентинец также может стать частью этого процесса. Кроме него, римский клуб активно обсуждает переходы Марка Бартры из Бетиса, Жордана Верету из Фиорентины и Джанлуки Манчини из Аталанты. Новый тренерский штаб надеется, что большинство трансферов удастся реализовать до начала межсезонной подготовки.

Напомним, ранее состав столичной команды уже пополнили Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара.

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