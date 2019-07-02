Рома готовит несколько новых трансферов

"Волки" не собираются сбавлять обороты на трансферном рынке.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин может пополнить состав команды Паулу Фонсеки на правах аренды, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Рома планирует провести массовую перестройку состава, и аргентинец также может стать частью этого процесса. Кроме него, римский клуб активно обсуждает переходы Марка Бартры из Бетиса, Жордана Верету из Фиорентины и Джанлуки Манчини из Аталанты. Новый тренерский штаб надеется, что большинство трансферов удастся реализовать до начала межсезонной подготовки.

Напомним, ранее состав столичной команды уже пополнили Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара.

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