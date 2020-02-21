Победный гол воспитанника Барселоны в видеообзоре матча Рома – Гент

Рома обыграла Гент в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Гент.

Команда Паулу Фонсеки на Стадио Олимпико минимально обыграла Гент, в стартовом составе которого вышли Роман Безус и Игорь Пластун. Победный гол в активе Карлеса Переса, которого "волки" в январе взяли в аренду с правом выкупа у Барселоны.

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22-летний футболист на 13 минуте матча получил классную разрезную передачу от Джеко и мастерски разобрался с голкипером Гента. Для Переса этот гол стал дебютным за "джалоросси".

Рома одержала минимальную победу над Гентом в матче 1/16 финала ЛЕ – Безус с Пластуном стали одними из лучших на поле