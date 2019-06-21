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Рома встретится с агентом Верету

22:39 35 Читати українською
Рома встретится с агентом Верету
Жордан Верету / соцсети

Хавбек Фиорентины Жордан Верету может перейти в Рому.

Рома встретится в понедельник, 26 июня, с агентом полузащитника Фиорентины Жордана Верету, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Коваленко может присоединиться к Фонсеке в Роме

Напомним, римлян этим летом возглавил экс-наствник Шахтера Паулу Фонсека, который тренировал "горняков" в течение последних 3 сезонов.

Ранее сообщалось, что в состав римлян может перейти полузащитник Виктор Коваленко.

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