"Волки" арендуют узбека с опцией обязательного выкупа, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Супряга таки должен оказаться в Дженоа – журналист настаивает на близком завершении сделки с Динамо

Шомуродов заключит с Ромой контракт до лета 2026-го. Дженоа получит за своего форварда 16 млн евро. Кроме того, "грифоны" договорились с римлянами о проценте от следующего трансфера Шомуродова. Переезд воспитанника Машалы в Вечный город должен открыть двери переходу в Дженоа форварда киевского Динамо Владислава Супряги.

К слову, в сезоне 2020/21 Эльдор Шомуродов провел 31 матч в Серии А, в которых забил 8 мячей. Ранее он также защищал цвета Ростова и Бунёдкора.

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