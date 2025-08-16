Ману Коне останется в составе Ромы на следующий сезон, несмотря на запрос Интера о трансфере, информирует Фабрицио Романо. Главный тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини считает француза ключевым игроком команды.

Рома может сенсационно продать лучшего игрока прошлого сезона прямому конкуренту – Гасперини считал его неприкосновенным

Ранее сообщалось, что Рома получила от Интера предложение в размере 45 млн евро + бонусы за опорника. Как информирует Альфредо Педулла, боссы римлян Дэн и Райан Фридкины были раздражены связью между возможной продажей Коне и заключением сделок с Джейдоном Санчо и Леоном Бэйли – Переговоры по вингерам из АПЛ начались до предложения Интера касаемо Коне. Поэтому американские владельцы решили прекратить все контакты с "нерадзурри".

Напомним, что Коне стал лучшим полевым игроком Ромы по итогам сезона 2024/25. Абсолютно лучшим игроком "волков" был признан вратарь Миле Свилар.

Довбык может стать самым дорогим трансфером в истории Вильяреала – участник ЛЧ готов побить рекорд экс-звезды Барселоны