Рома была унижена в Англии – холодный душ для Довбика, который провел всю игру
Рома проиграла Астон Вилле в контрольном матче (0:4). Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Астон Вилла – Рома – 4:0
Голы: Буэндиа, 15, Рэмси, 17, Уоткинс, 40, Мален, 85
Рома потерпела в Уолсолле унизительное поражение со счетом 0:4. Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле основной состав, включая Артема Довбика на острие атаки. Украинец провел всю игру – Эван Фергюсон на замену так и не вышел.
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Однако забить Артему не удалось – за весь матч он так и не нанес ни одного удара по воротам Мартинеса и Бизота.
Рома пропустила от Буэндиа прямым ударом со штрафного; Рэмси пробил Свилара с острого угла, Уоткинс забил головой после навеса Буэндии, а довершил разгром Мален, который не стал сближаться с Манчини и Эрмосо.
Свой следующий контрольный матч Рома сыграет с Эвертоном 9 августа.