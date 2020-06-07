toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рома близка к соглашению с Манчестер Юнайтед по Смоллингу

7 июня 23:22 19 Читати українською
Рома близка к соглашению с Манчестер Юнайтед по Смоллингу
Крис Смоллинг / Сайт Ромы

Борьба Ромы за сохранение защитника Криса Смоллинга вскоре должна завершиться.

Римляне находятся в шаге от окончательного соглашения с Манчестер Юнайтед, сообщает Corriere dello Sport.

Ювентус и Рома планируют громкий обмен – Фонсека рискует потерять главную звезду

Клуб из столицы Италии за 3 млн евро продолжит аренду Смоллинга еще на сезон, а летом 2021-го будет обязан выкупить защитника за сумму около 12-15 млн. Сам игрок не против остаться в Италии, где стал одним из лучших центрбеков чемпионата. Рома рискует, отдавая довольно большую сумму за 30-летнего игрока, однако Паулу Фонсека хотел сохранить ведущего исполнителя своей команды.

Добавим, что в нынешнем сезоне Смоллинг провел за Рому 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.

Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

blog_ava
Зинченко хотел получить российский паспорт, – агент
7 июня
816
Теги
Крис Смоллинг Крис Смоллинг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Англия Италия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
19
час
:
53
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук