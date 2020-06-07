Рома близка к соглашению с Манчестер Юнайтед по Смоллингу

Борьба Ромы за сохранение защитника Криса Смоллинга вскоре должна завершиться.

Римляне находятся в шаге от окончательного соглашения с Манчестер Юнайтед, сообщает Corriere dello Sport.

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Клуб из столицы Италии за 3 млн евро продолжит аренду Смоллинга еще на сезон, а летом 2021-го будет обязан выкупить защитника за сумму около 12-15 млн. Сам игрок не против остаться в Италии, где стал одним из лучших центрбеков чемпионата. Рома рискует, отдавая довольно большую сумму за 30-летнего игрока, однако Паулу Фонсека хотел сохранить ведущего исполнителя своей команды.

Добавим, что в нынешнем сезоне Смоллинг провел за Рому 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.

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