Рома не готова выплачивать клаусулу за Забитцера, которая составляет 50 млн евро, и предложила свои условия РБ Лейпциг, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Римляне готовы заплатить 20-25 млн евро и отдать все права на Джастина Клюйверта в обмен на австрийца. Добавим, что контракт хавбека с РБ Лейпциг подходит к концу следующего года, но он отказывается продлевать соглашение с немецким клубом.

Отметим, что Забитцер провел 39 матчей в составе РБ Лейпциг в сезоне 2020/21, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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