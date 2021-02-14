Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Верету, 5, 25 (пен), Родригес, 90+3

Сампдория – Фиорентина – начало в 16:00

Кротоне – Сассуоло – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Рома – Удинезе. Уже на 5-й минуте "волки" вышли вперед – Верету головой замкнул ювелирный навес Манчини в штрафную. В середине тайма римляне еще и заработали одиннадцатиметровый за фол в штрафной. Его без особых проблем реализовал тот же Верету, записав в свой актив дубль. Фриульцы же до перерыва не создали ни одного опасного момента.

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Во второй половине встречи гости выровняли игру, но забить никак не удавалось. На 71-й Деулофеу ворвался в штрафную и уже готовился прошить голкипера, однако Лопес блестяще сыграл на выходе и нейтрализовал опасность. После этого фриульцы имели еще несколько возможностей уменьшить отставание, но до конца матча отквитать хотя бы один гол так и не смогли. Под занавес встречи еще один положил Родригес, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Ромы – 3:0.

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