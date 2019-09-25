Рома – Аталанта: Малиновский выйдет в стартовом составе

Рома принимает Аталанту в поединке 5-го тура Серии А 2019/20. Руслан Малиновский начнет игру с первых минут. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Рома – Аталанта стартует в 20:00. Обе команды находятся в верхней части таблицы – команда Паулу Фонсеки занимает 4 место в Серии А и еще ни разу не проиграла, а бергамаски разместились на 6-й позиции. В последних 3-х матчах между Ромой и Аталантой было забито как минимум 3 гола, а две последние встречи завершились миром 3:3.

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Руслан Малиновский попал в стартовый состав. К слову, уже 1 октября Аталанта примет Шахтер в матче 2-го тура Лиги чемпионов 2019/20.

Рома – Аталанта: стартовые составы команд

Рома: Пау Лопес – Спинаццола, Смоллинг, Фасио, Коларов – Верету, Кристанте – Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло – Джеко

Аталанта: Голлини – Толой, Кьяер, Паломино – Кастань, Хатебур, Фройлер, Де Рун, Малиновский – Иличич, Гомес