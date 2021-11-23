УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 5-го тура группового этапа третьего по силе евротурнира между итальянской и украинской командами.

Главным арбитром поединка между Ромой и Зарей будет Иштван Ковач из Румынии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогут соотечественники – Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый рефери – Андрей Кивулете – тоже из Румынии.

К слову, 36-летний Ковач в этом сезоне уже пересекался с Зарей – он зафиксировал домашнее поражение луганцев в матче плей-офф Лиги Европы от Рапида (2:3). Кроме того, в 2016-м он работал на матче группового этапа Лиги Европы против Фенербахче (1:1).

Напомним, поединок с Ромой состоится в четверг, 25 ноября, на Стадио Олимпико. Начало встречи в 22:00. В первом матче римляне взяли верх со счетом 3:0.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка