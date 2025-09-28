Рома встретится с Вероной в пятом туре Серии А. Попал ли Артем Довбик в стартовый состав команды – узнайте в этой новости на "Футбол 24".

В воскресенье, 28 сентября, Рома сыграет против Вероны. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. В стартовую одиннадцатку попал и украинский форвард Артем Довбик.

Где смотреть матч Рома – Верона? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия подписки.

Это второй подряд матч в стартовом составе Ромы для Довбика. Украинец начинал в основе матч против Ниццы в Лиге Европы, но покинул поле без результативных действий. Несмотря на это Джан Пьеро Гасперини снова дал шанс Артему.

Стартовый состав Ромы

Свилар – Челик, Манчини, Н'Дика – Уэсли, Коне, Кристанте, Анхелиньо – Суле, Эль-Шаарави – Довбик

