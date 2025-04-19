Довбика таки оставили в запасе

В течение недели из лагеря Ромы приходили тревожные вести о Довбыке. В четверг Артема не заметили на тренировке в общей группе – вместо этого украинец вместе с Эль-Шаарави работал в спортзале. На следующий день Клаудио Раньери заявил, что Довбик в порядке, но решение по нему примут уже перед игрой.

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Решение оказалось неутешительным для нашего земляка. Довбик остался в запасе на домашку с Вероной, а место в старте занял Шомуродов. Это может быть признаком небольших проблем со здоровьем после дерби с Лацио, однако не стоит забывать и о критике Артема со стороны тренера – в частности, вчера алленаторе римлян заявил, что не совсем доволен украинцем.

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Конкурент снова забил – и все

Ставка на Эльдора сыграла уже на 4-й минуте. Суле принял шикарную диагональ от Манчини, обыграл Валентини на правом углу штрафной и оказался перед кипером – Матиас перебросил его, но мяч полетел параллельным курсом в метрах трех от ворот. Шомуродов же ускорился и успел затолкать сферу в пустые – 1:0!

На этом позитив в действиях узбека завершился. В следующие 75 минут любимец Клаудио Раньери вообще не имел ударов, а из 17 его передач только 5 прошли на чужой половине. Нападающий пробовал включать дриблинг, ведь он действительно хорошо продвигает мяч ведениями из глубины – впрочем, все 5 попыток обыгрыша 1-в-1 оказались неудачными.

Единоборства, за которые Довбика так критикуют, у Эльдора тоже не пошли – 6 из 7-ми дуэлей на земле оказались неудачными, а в воздухе узбек проиграл 5 из 6-ти схваток.

Конечно, надо отметить и ужасный футбол Ромы в целом. Подопечные Клаудио Раньери за 70 минут провели всего 5 ударов – причем четыре из них суммарно потянули на 0,45 ожидаемых голов (гол Шомуродова с метра в пустые оценили в 0,99). Но ведь когда критикуют Довбыка, о факте плохой игры команды принято забывать? Вот и мы забудем.

Довбык картину игры не изменил

Артем появился на 70-й минуте, заменив Салемакерса. Времени проявить себя было вдоволь, однако стоит признать печальный факт – украинец тоже растворился. За 23 минуты наш земляк нанес только один удар, пробив с линии штрафной после удачного подбора и разворота. Получилось неточно и не очень сильно.

Единственное единоборство на земле Довбик выиграл, а вот все две верховые дуэли завершились фиаско. При 9-ти касаниях он трижды терял владение, но имел 4 точных передачи из 4-х. Кроме того, в его активе есть одна успешная попытка дриблинга. Суммарно украинец наиграл на 0,01 ожидаемый ассист и 0,07 ожидаемых голов.

Но опять же – после удара Довбыка на 73-й минуте римляне уже не били по воротам – но это не оправдание. Хозяевам повезло, что Верона выглядела еще менее опасной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "волков", благодаря которой удалось подойти к зоне ЛЧ на расстояние двух зачетных баллов.

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