Рома в рамках 33-го тура итальянской Серии А 2024/25 принимает Верону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура итальянской Серии А 2024/25 между Ромой и Вероной начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик остался в запасе.

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Стартовые составы

Рома: Свилар – Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо – Коне, Кристанте – Суле, Бальданци, Салемакерс – Шомуродов

Запасные: Голлини, Де Марци, Сангаре, Салах-Эддин, Хуммельс, Ренш, Пеллегрини, Паредес, Гурна-Дуат, Пизилли, Довбик, Эль-Шаарави, Дибала

Верона: Монтипо – Гиларди, Коппола, Валентини – Тчатчуа, Дуда, Давидович, Бернеде, Брадарич – Сарр, Москера

Запасные: Берарди, Перилли, Фараони, Данилюк, Слотсагер, Оегоке, Фрезе, Суслов, Ниассе, Кастанос, Сердар, Лазович, Ламбурд, Аджаи, Роша Ливраменто

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