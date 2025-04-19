Рома – Верона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Довбик ждет своего шанса в запасе
Рома в рамках 33-го тура итальянской Серии А 2024/25 принимает Верону. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 33-го тура итальянской Серии А 2024/25 между Ромой и Вероной начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик остался в запасе.
Довбику нашли перспективного конкурента – Роме придется бороться за игрока с претендентами на Скудетто
Стартовые составы
Рома: Свилар – Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо – Коне, Кристанте – Суле, Бальданци, Салемакерс – Шомуродов
Запасные: Голлини, Де Марци, Сангаре, Салах-Эддин, Хуммельс, Ренш, Пеллегрини, Паредес, Гурна-Дуат, Пизилли, Довбик, Эль-Шаарави, Дибала
Верона: Монтипо – Гиларди, Коппола, Валентини – Тчатчуа, Дуда, Давидович, Бернеде, Брадарич – Сарр, Москера
Запасные: Берарди, Перилли, Фараони, Данилюк, Слотсагер, Оегоке, Фрезе, Суслов, Ниассе, Кастанос, Сердар, Лазович, Ламбурд, Аджаи, Роша Ливраменто
"Ты не можешь говорить, что хочешь играть впереди Погба": МЮ продал самого преданного игрока – он уже бьет рекорды за другой клуб