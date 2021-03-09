"Поработали над стандартами как в атаке, так и обороне, потому что это очень важная составляющая игры. Плюс над нашим планом на поединок с Ромой: начало атаки, развитие, действия в защите.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы

Календарь матчей был через два дня на третий, сейчас же времени больше, и это имеет значение. Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли победить. Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол", – приводит слова Витао официальный сайт Шахтера.

К слову, первая встреча "горняков" с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы состоится 11 марта, вторая – ровно через неделю.

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