Рома – Шахтер: римляне потеряли еще одного лидера на оба матча 1/8 финала Лиги Европы
Кадровый кризис в итальянской Роме набирает обороты. В лазарет "волков" попал еще один ведущий исполнитель соперника Шахтера в плей-офф Лиги Европы.
Хавбек Жордан Верету вылетел ориентировочно на 3 недели, сообщает Giallorossi.net.
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Француз получил травму в матче 25-го тура Серии А против Фиорентины (2:1). Верету имеет проблемы с бедром правой ноги. Травма достаточно серьезная, поскольку 28-летний полузащитник не может ходить без дискомфорта. Очевидно, он не поможет "волкам" во всех матчах до международной паузы в конце марта, в частности, и в двух поединках 1/8 финала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Жордан Верету провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
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