"Мы были уверены, что они не будут давить высоко, ожидая нас низко и готовя контратаки. Мы хорошо подготовились к игре – это ключевой момент. Мы ждали подходящего момента для натиска, спускались, когда нужно было спускаться. В обороне мы провели очень хорошую игру. Состояние Мхитаряна? Посмотрим завтра, но я думаю, что в следующем матче он не сыграет.

Рома – Шахтер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Игра была непростой. Я очень хорошо знаю Шахтер, это серьезная команда. Напомню, что в этом году они дважды обыграли Реал и расписали ничьи с Интером. Они хорошо закрываются и очень сильны в контратаках. Но мы не давали им много возможностей для выходов. Шахтер защищается очень низко, и важно проявлять агрессию глубоко. Особенно хорошо нам это удалось во втором тайме.

Я прекрасно знаю характер этих игроков Шахтера. Они сильные и будут делать все возможное для победы. Ответный матч будет тяжелым и очень важным", – рассказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Рома разгромила Шахтер в матче 1/8 финала ЛЕ – замены Фонсеки оставили Каштру без реальных шансов на четвертьфинал