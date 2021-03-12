"Решающими стали 4 минуты, в течение которых мы дважды пропустили. За мгновение до второго гола вроде был фол, который нам не свистнули. Потом пропустили еще раз с углового – думаю, этот момент стал переломным и очень тяжелым.

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Самая большая ошибка была в том, что мы не реализовали свои 4 явные моменты. Это было очень важно. Мы хотели и делали все, чтобы забить на выезде. Конечно, надо было избежать трех пропущенных мячей. Я думаю, что результат по игре не вполне справедлив и вовсе не отражает событий на поле. В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика сейчас ничего не значит, все смотрят на счет. К сожалению, мы не смогли реализовать ни один из моментов, которые создали.

Сегодня мы играли против Ромы с 5 защитниками. Мы прекрасно понимали, что наше преимущество будет именно в начале атак. Затем наши вингеры должны были расположиться между линиями соперника, чтобы открывать зоны для развития атак. Но нам не всегда удавалось. Также не было большого объема атакующей работы в первом тайме. Стратегически мы хотели с начала игры забирать мяч у Ромы и проходить те зоны, которые считали опасными. Рома на протяжении всего матча не создала большое количество моментов, если говорить об игре от ворот до ворот. Они забили из аута, еще могли забить с углового", – резюмировал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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