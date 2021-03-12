Шахтер невнятно смотрелся на фоне Ромы (0:3) в поединке Лиги Европы.

Бразильский защитник Витао стал худшим игроком поединка 1/8 финала ЛЕ против Ромы, получив оценку 5,8 по данным портала Whoscored. Напомним, донецкий клуб приобрел бразильца в 2019-м за 4 млн евро.

Рома – Шахтер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Самыми полезными на поле среди подопечных Каштру оказались Тайсон и Додо, игру обоих оценили на 6,5 балла. MVP матча стал хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини – 8,5.

Ответный матч между этими соперниками состоится 18 марта в Киеве на НСК Олимпийский, начало встречи в 19:55.

Рома разгромила Шахтер в матче 1/8 финала ЛЕ – замены Фонсеки оставили Каштру без реальных шансов на четвертьфинал