Рома – Шахтер: фанаты раскупили все билеты за два дня до благотворительного матча
Во время товарищеского матча между Ромой и Шахтером трибуны Стадио Олимпико будут заполнены.
Поединок против дончан вызвал большой ажиотаж среди тифози Ромы. Матч состоится через два дня (7 августа), а билетов на эту игру в продаже не осталось, сообщает официальный сайт Ромы.
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На трибунах римского Стадио Олимпико будет более 65 тысяч болельщиков. Рома просит приходить раньше времени, чтобы избежать давки на входах. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Отметим, что матч против Шахтера станет для "волков" первым на своем стадионе с прошлого сезона. Поклонники Ромы ожидают увидеть на поле звездного новичка команды – Пауло Дибалу.
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