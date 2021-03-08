Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался относительно восстановления от травмы Эдина Джеко перед противостоянием с "горняками".

"Восстановить Джеко до матча против Шахтера будет сложно. Он выздоравливает, начал работать на поле, но как все сложится, посмотрим в ближайшие дни", – цитирует Фонсеку La Gazetta dello Sport.

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Заметим, Эдин Джеко оправляется от травмы приводящей мышцы бедра. Ранее сообщалось, что он не сможет принять участие во встрече с "горняками".

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Шахтером состоится уже в четверг, 11 марта, ответный – ровно через неделю.

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