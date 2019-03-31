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Рома – Наполи – 1:4 – видео голов и обзор матча

20:13 11 Читати українською
Рома – Наполи – 1:4 – видео голов и обзор матча
Рома – Наполи – 1:4 / ФК Наполи

Наполи в матче 29 тура Серии А разгромил Рому. Смотрите видео голов и обзор матча.

49’ Диего Перотти
 
Аркадиуш Милик 2’
Дрис Мертенс 50’
Симоне Верди 55’
Амин Юнес 81’

Рома в рамках 29 тура Серии А дома принимала Наполи. Хозяева после быстрого пропущенного мяча от Аркадиуша Милика смогли отыграться перед свистком на перерыв, но во втором тайме гости устроили погром. Голы Дриса Мертенса, Симоне Верди и Амина Юнеса не оставили "волкам" никаких шансов.

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Наполи набрал 63 очка и продолжает находиться на 2 строчке в турнирной таблице, тогда как Рома на 6 позиции с 47 пунктами в активе.

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