Наполи вырвал победу над Ромой в поединке 11-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча Рома – Наполи на "Футбол 24".

В первом тайме команды создали минимум моментов – самым острым был неназначенный пенальти в ворота Ромы. Все шло к ничьей и во второй половине, но Осимхен на 80 минуте решил судьбу встречи, выиграв борьбу у Смоллинга и пробив в дальний угол.

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Таким образом, Наполи набрал 29 очков и остался лидером Серии А, а Рома с 22 пунктами осталась пятой.