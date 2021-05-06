Рома – Манчестер Юнайтед

6 мая, 22:00. Рим, Стадио Олимпико

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформе oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Как и 14 лет назад, визит Ромы на Олд Траффорд закончился полной катастрофой для итальянского клуба. Не 1:7, как тогда, но и 2:6 лишают "волков" реальных надежд на выход в финал Лиги Европы. Отдельные болельщики, конечно, проводят другую историческую параллель. Весной 2018-го, в четвертьфинале ЛЧ, Роме удался невероятный камбэк против Барселоны – 3:0 после каталонских 1:4. А в следующем раунде, проиграв Ливерпулю на Энфилде (2:5), римляне до последнего сражались в ответном матче и, хотя и не вышли в финал, однако взяли достойный реванш – 4:2. Почему бы сейчас не повторить ратный подвиг?

Есть сразу несколько причин, которые делают гипотетический камбэк невозможным (а Рому устроит только победа с разницей минимум в 4 мяча – 4:0 или 5:1). Прежде всего – тогда была другая команда, с другим тренером и мощным зарядом уверенности. Во-вторых, неделю назад, в первом тайме манчестерского матча, получили травмы Верету, Спинаццола и Пау Лопес. Они пополнили и без того раздутый лазарет Ромы.

В-третьих – фактор тренера. Четвертого мая стало известно о договоренности между Ромой и Жозе Моуринью. Самый титулованный португальский менеджер современности приступит к исполнению своих обязанностей после окончания сезона. Его соотечественнику – Фонсеке – отмерено уже немного: сегодняшний матч против МЮ и еще четыре поединка в чемпионате (Кротоне, Интер, Лацио, Специя). "Буду честным, нам с клубом действительно пора попрощаться", – признает Паулу. Эффектно хлопнуть дверью, совершив невозможное, выйдя в финал, чтобы заполучить трофей и путевку в ЛЧ для своего преемника? Было бы красиво, но для этого нужно, чтобы команда умирала за своего действующего тренера. Химия в отношениях между Фонсекой и подопечными отсутствует давно.

Собственно, на прошлых выходных римляне безвольно проиграли Сампдории – 0:2. Это уже третье подряд поражение в чемпионате. В целом же серия Ромы без побед во всех турнирах продолжается и насчитывает 6 матчей. Команда погрязла на седьмой строчке и все, что ей светит в заключительных турах – это борьба с Сассуоло за путевку в Лигу конференций. Полное фиаско.

А тем временем МЮ, де-факто гарантировав себе выход в финал еврокубка, неожиданно получил дополнительный отдых вместо воскресного изнурительного боя против Ливерпуля. За такую ​​роскошь манкунианцы должны поблагодарить своих фанов, которые сорвали принципиальный матч, протестуя против семейства Глейзеров, владельцев клуба. В лагере "красных дьяволов" все здоровы, за исключением Джонса и Марсьяля. Скорее всего, со стартовых минут Сульшер выпустит на Олимпико плюс-минус тот же состав, который сделал результат в первом поединке, а уже после перерыва, если все пойдет по плану, шанс получит ближайший резерв.

Ориентировочные составы

Рома: Миранте – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Карсдорп, Кристанте, Диавара, Перес – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Байли, Магуайр, Теллес – Фред, Мактоминай – Рашфорд, Бруну, Погба – Кавани

Травмированные: Кумбулла, Верету, Дзаньоло, Эль-Шаарави, Калафиори, Пау Лопес, Педро, Спинаццола – Джонс, Марсьяль

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Перед ответным матчем букмекеры продолжают ставить на МЮ. Коэффициент второй победы манкунианцев – опять небольшой. Но не все так очевидно. Сценарий будет зависеть от настроения, с которым команда Сульшера выйдет на поле. Погба и компания любят грешить слишком легкомысленным отношением к сопернику. Тем более, когда достигнуто ощутимого гандикапа, существует двойной соблазн сыграть вполсилы. Именно в этом – шанс для Ромы, чтобы взять хоть какой-то реванш.

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