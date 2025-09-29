Артем Довбик должен будет выйти в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги Европы с Лиллем. Этого ожидает редакция фан-сайта Ромы Voce Giallorossa. Согласно ее прогнозам, главный тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини прибегнет к использованию схемы 3-4-2-1.

"Браво, мой друг": Довбик получил поздравление с голом от чемпиона мира (ФОТО)

Редакция ожидает, что Артем Довбик сыграет в стартовом составе при поддержке Стефана Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини. Эван Фергюсон должен будет начать игру с Лиллем в запасе.

Довбик выходил в стартовом составе в двух предыдущих матчах Ромы подряд. Если он снова окажется в старте, этот матч станет для него таковым уже третьим кряду. В этом случае можно будет сказать, что в лагере команды сменилась иерархия форвардов – украинец начинал сезон как резервист Эвана Фергюсона.

Матч Рома – Лилль состоится в четверг, 2 октября.

Довбык голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника