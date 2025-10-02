Артем Довбик не сыграет с первых минут в третьем матче подряд.

Рома и Лилль встретятся сегодня в рамках второго тура Лиги Европы. Оба клуба уже объявили свои стартовые составы. Украинский форвард Артем Довбык начнет игру в запасе – в атаке у римлян сыграет Эван Фергюсон.

Стартовые составы

Рома: Свилар; Челик, Эрмосо, Н'Дика; Уэсли, Кристанте, Эль-Айнауи, Цимикас; Суле, Пеллегрини; Фергюсон

Запасные: Голлини, Маркаччини, Ренш, Гиларди, Манчини, Коне, Пизилли, Коне, Анхелиньо, Эль-Шаарави, Довбик

Лилль: Бодар; Менье, Манди, Мбемба, Вердонк; Буадди, Бенталеб; Коррейя, Харальдссон, Сахрауи; Жиру

Запасные: Бодар, Мерзук, Нгой, Фернандес-Пардо, Брохольм, Перро, Мукау, Андре, Тьяго Сантос, Рагубер, Игамане, Гоффи

Матч Рома – Лилль начнется в 19:45 по Киеву.

