Рома – Лилль: Довбик узнал вердикт Гасперини на матч Лиги Европы
Артем Довбик не сыграет с первых минут в третьем матче подряд.
Рома и Лилль встретятся сегодня в рамках второго тура Лиги Европы. Оба клуба уже объявили свои стартовые составы. Украинский форвард Артем Довбык начнет игру в запасе – в атаке у римлян сыграет Эван Фергюсон.
Стартовые составы
Рома: Свилар; Челик, Эрмосо, Н'Дика; Уэсли, Кристанте, Эль-Айнауи, Цимикас; Суле, Пеллегрини; Фергюсон
Запасные: Голлини, Маркаччини, Ренш, Гиларди, Манчини, Коне, Пизилли, Коне, Анхелиньо, Эль-Шаарави, Довбик
Лилль: Бодар; Менье, Манди, Мбемба, Вердонк; Буадди, Бенталеб; Коррейя, Харальдссон, Сахрауи; Жиру
Запасные: Бодар, Мерзук, Нгой, Фернандес-Пардо, Брохольм, Перро, Мукау, Андре, Тьяго Сантос, Рагубер, Игамане, Гоффи
Матч Рома – Лилль начнется в 19:45 по Киеву.
