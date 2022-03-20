Рома разбила Лацио в Римском дерби в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Лацио на Футбол 24.

Уже на 1-й минуте Абрахам открыл счет во встрече, добив мяч в ворота после подачи с углового и отскока от перекладины. Англичанин оформил дубль уже на 22-й минуте, замкнув прострел Карсдорпа.

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До перерыва Пеллегрини сделал преимущество разгромным, шикарно забив со штрафного. Лацио же во втором тайме так и не смог ответить хотя бы голом и потерпел болезненное поражение.

Таким образом Рома набрала 51 пункт и поднялась на 5 место, а Лацио с 49 очками опустился на седьмую позицию.