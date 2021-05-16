Рома одержала убедительную победу над Лацио в рамках 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Рома – Лацио на "Футбол 24".

Лацио более остро начал встречу, но Рома вышла вперед в конце первого тайма – Эль-Шаарави разогнал атаку левым флангом, Джеко протащил мяч в штрафную и отпасовал в центр, где передачу замкнул Мхитарян. После перерыва команды обменялись опасными моментами Кристанте и Иммобиле, а ближе к концу встречи Рома забила во второй раз – Педро удался точный удар в угол ворот.

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Таким образом, Рома набрала 61 очко и закрепилась на 7 месте, Лацио с 67 пунктами окончательно остался без надежд на попадание в Лигу чемпионов.