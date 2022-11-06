Лучшими в этом матче, безусловно, были болельщики, устроившие фантастическое шоу на трибунах Олимпико. Футболисты, к сожалению, их не поддержали, продемонстрировав очень бледную игру.

Рома проиграла римское дерби из-за катастрофического фейла – Лацио поднялся в топ-3, фаны сделали праздник на Олимпико

При таком сценарии гол мог прийти разве что после какой-то ошибки. Ее на 29-й минуте допустил Рожер Ибаньес, потеряв мяч в своей штрафной. Фелипе Андерсон не простил, выведя "орлов" вперед.

В конце игры возникла еще и стычка (видео здесь), но обошлось без удалений. 0:1 – Лацио поднялся на 3-е место турнирной таблицы. Рома идет 5-й.