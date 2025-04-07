Рома в рамках 31-го тура итальянской Серии А 2024/25 расписала ничью с Ювентусом (1:1). Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

На 40-й минуте Ювентус открыл счет после простой атаки: навес с правого фланга завершился выбитым мячом прямо на Локателли, который в касание пробил с лету. Шар после рикошета от газона залетел под левую стойку.

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Хозяева отыгрались в начале второго тайма, когда существенно активизировались. После подачи с углового Ндика выиграл борьбу в воздухе, Ди Грегорио вытащил мяч после его удара, однако Шомуродов, который появился на поле после перерыва, оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку.

Стоит добавить, что Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты, сделав немалый вклад в игру своей команды.

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