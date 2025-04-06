Рома – Ювентус: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Довбик в основе
Рома в рамках 31-го тура итальянской Серии 2024/25 принимает Ювентус. Стартовые составы и онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 31-го тура итальянской Серии А 2024/25 между Ромой и Ювентусом начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик попал в основной состав римской команды.
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Стартовые составы
Рома: Свилар – Манчини, Хуммельс, Ндика – Челик, Коне, Кристанте, Анхелиньо – Суле, Эль-Шаарави – Довбык
Ювентус: Ди Грегорио – Калюлю, Вейга, Келли – Веа, Локателли, Тюрам, Маккени, Гонсалес – Влахович, Йилдиз
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