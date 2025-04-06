Рома в рамках 31-го тура итальянской Серии А 2024/25 расписала ничью с Ювентусом (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о чрезвычайно важной битве в столице Италии, где Рома и Ювентус боролись за попадание в Лигу чемпионов.

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Битва за ЛЧ

Ювентус весь сезон ведет борьбу за пребывание в топ-4 команд Серии А. В случае победы на Стадио Олимпико туринцы обошли бы Болонью на два очка и минимум на сутки закрепиться в зоне ЛЧ. Такой шанс терять нельзя было еще и из-за сложности соперника у "россоблу" – конкурент сыграет с Наполи, где вполне возможно поражение.

А вот рывок Ромы в эту борьбу оказался неожиданным. Команда Клаудио Раньери демонстрирует не очень привлекательный футбол, однако победная серия "волков" в чемпионате достигла семи туров – а безвыигрышная длилась целых четырнадцать. Как следствие, "джалоросси" приблизились к топ-4 на расстояние четырех очков.

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Стерильное доминирование Ювентуса

В первые 15 минут казалось, что "бьянконери" переедут прагматичный "бусик" Раньери. Подопечные Игора Тудора контролировали мяч аж 85% времени, заплетая интересные комбинации и быстро возвращая мяч после потерь. Впрочем, за этот период команда провела всего два дальних удара, которые не составляли проблем для Свилара.

А затем игра начала выравниваться. Первый момент "Старая синьора" создала аж на 27-й минуте в результате подачи с левого фланга на голову Гонсалесу – тот пробивал головой в ближнюю девятку, однако Свилар перевел мяч в перекладину!

Следующий момент Ювентуса случился аж на 40-й минуте, хотя здесь несколько повезло. Простенькая атака с подачей с правого фланга завершилась выносом на Локателли, а тот в касание с лету пробил под левую штангу. Без шансов для Свилара.

Хотя совсем бессистемным этот гол не был. Еще в начале первого тайма туринцы имели похожий эпизод, когда Ндика выбил мяч точно на ногу Тюраму – выбил так, будто это был целенаправленный пас под удар. Защитники Ромы нервничали при кроссах, а гости очень хорошо заполняли зону подбора.

Вот только гол Локателли стал последним моментом Ювентуса во встрече. Старт второго тайма забрали "джалоросси", а в завершающей части встречи команды сбавили обороты и согласились на ничью. Сложилось впечатление, что "Старая синьора" испугалась своих возможностей в атаке – хотя не стоит забывать и о проблемах защитников с массивными нападающими хозяев.

Довбык имел большое влияние несмотря на ужасные цифры

Артем вышел в основе и провел полный матч. В статистическом плане игра Артема кажется просто катастрофической – в активе украинца был всего один удар (дальний, точно в руки голкиперу) и лишь 3 касания в штрафной. Он сумел выиграть только 2 единоборства на земле из 6-ти, а из 5-ти верховых дуэлей экс-днепрянин выиграл аж один эпизод.

Да и чисто по игре форвард римлян не выглядел заметной фигурой. Клаудио Раньери во втором тайме выпустил Шомуродова – впрочем, Артема не снял. И это уже был сигнал.

Почему же алленаторе "волков" решил довериться Довбыку и оправдал ли он доверие? На самом деле, влияние нашего земляка на игру оказалось не таким и низким. Почти во всех моментах Ромы – а их было совсем немного – Артем сыграл важную роль. Так, именно он ассистировал Кристанте на 25-й минуте, приняв мяч в штрафной площади, развернувшись под давлением и почти организовав Брайану выход один на один.

Удар центрхава накрыли. Это был первый опасный эпизод в матче вообще. На 37-й же минуте украинец мог исполнить передачу, прикрыв мяч корпусом и сбросив его под подачу Суле. Тот навесил на дальнюю стойку, а Эль-Шаарави замкнул. Если бы не Ди Грегорио, Рома открыла бы счет.

Через три минуты римляне пропустили после подачи с правого фланга и отскока на Локателли. Отыграть этот гол удалось уже на старте второго тайма, когда хозяева ощутимо прибавили в активности. Они забили после корнера – Ндика замкнул подачу, Ди Грегорио выполнил топовый сейв, а Шомуродов сыграл на добивании.

Но что предшествовало этому голу? Правильно – полезное действие Довбика. Наш земляк поучаствовал в классной комбинации, открывшись перед штрафной и запустив проникающий пас на Эль-Шаарави. Стефан мог выходить один на один, однако Калюлю выбил мяч на роковой угловой.

У Довбика в конце встречи была еще одна скидка с потенциальным выводом один на один, но там и офсайд был, и пас перехватили в последний момент. Также украинец несколько раз шикарно отработал без мяча, поэтому Клаудио Раньери имел серьезные причины оставлять нападающего в составе. Заменили его аж на 84-й минуте, когда Рома начала сушить игру.

В конце концов, "джалоросси" ее и засушили. Финальный свисток зафиксировал ничью. Обе команды остались за пределами топ-4.

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