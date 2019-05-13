toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Рома – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

13 мая 00:40 163 Читати українською
Рома – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча
Рома – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Рома переиграла Ювентус в рамках 36-го тура Серии А. Смотрите видео голов матча Рома – Ювентус на сайте "Футбол 24".

79’ Алессандро Флоренци
90+3’ Эдин Джеко
 
79’ Алессандро Флоренци
90+3’ Эдин Джеко

Настоящим героем встречи стал нападающий "волков" Эдин Джеко. Сначала босниец ассистировал Алессандро Флоренци, а затем завершим быструю контратаку своей команды.

Рома в родных стенах победила Ювентус, закрутив интригу в борьбе за Лигу чемпионов

Рома набрала 62 зачётных балла и поднялись на шестую позицию, но до четвёртой остается всего одно очко. Ювентус же в статусе чемпиона остался на первом месте с 89 пунктами.

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
489
Теги
Италия Ювентус Ювентус Видеоновости Рома Рома Рома - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
57
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук