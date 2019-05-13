Рома – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Рома переиграла Ювентус в рамках 36-го тура Серии А. Смотрите видео голов матча Рома – Ювентус на сайте "Футбол 24".

Настоящим героем встречи стал нападающий "волков" Эдин Джеко. Сначала босниец ассистировал Алессандро Флоренци, а затем завершим быструю контратаку своей команды.

Рома в родных стенах победила Ювентус, закрутив интригу в борьбе за Лигу чемпионов

Рома набрала 62 зачётных балла и поднялись на шестую позицию, но до четвёртой остается всего одно очко. Ювентус же в статусе чемпиона остался на первом месте с 89 пунктами.