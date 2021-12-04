Рома принимала Интер в рамках 16-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Еще до перерыва действующий чемпион Италии закрыл вопрос о победителе встречи, забив Роме три безответных гола.

Наполи – Аталанта: Малиновский выходит в основе – онлайн-трансляция матча Серии А

Особое внимание следует обратить на первый мяч в исполнении Хакана Чалханоглу, забившего прямым ударом с углового. После перерыва подопечные Моуринью пытались замахнуться на камбэк, но даже гол престижа фаны римлян не дождались.

Победа позволила Интеру подняться на второе место, Рома – 5-я.

Интер на выезде разгромил беспомощную Рому и потеснил Наполи со второй ступеньки – до Милана всего одно очко