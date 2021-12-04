Рома – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча
4 декабря 22:15 - Читати українською
Рома принимала Интер в рамках 16-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Хакан Чалханоглу 15’
Эдин Джеко 24’
Дензел Дюмфрис 39’
15’ Хакан Чалханоглу
24’ Эдин Джеко
39’ Дензел Дюмфрис
Еще до перерыва действующий чемпион Италии закрыл вопрос о победителе встречи, забив Роме три безответных гола.
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Особое внимание следует обратить на первый мяч в исполнении Хакана Чалханоглу, забившего прямым ударом с углового. После перерыва подопечные Моуринью пытались замахнуться на камбэк, но даже гол престижа фаны римлян не дождались.
Победа позволила Интеру подняться на второе место, Рома – 5-я.
Интер на выезде разгромил беспомощную Рому и потеснил Наполи со второй ступеньки – до Милана всего одно очко
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