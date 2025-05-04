Рома и Фиорентина встретились в матче 35-го тура Серии А, в котором счет открыл Артем Довбик. Смотрите видео гола Довбика в этой новости на "Футбол 24".

Фиорентина имела две острые возможности с участием Мойзе Кина, однако на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Ромы. Автором забитого мяча стал Артем Довбик.

Рома – Фиорентина: стартовые составы и трансляция матча Серии А – Довбик получил экспериментальную роль на игру

После подачи с углового от Пеллегрини защитники "фиалок" выбили мяч за пределы штрафной. Анхелиньо в касание вернул в район дальней стойки, где Шомуродов выпрыгнул выше всех и сбросил через всю вратарскую на Довбика. Украинцу оставалось только подставить голову и попасть в ворота с нескольких метров – 1:0!