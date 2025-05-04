Рома и Фиорентина встретятся в матче 35-го тура Серии А, который состоится 4 мая 2025 года. Смотрите стартовые составы и трансляцию матча Рома – Фиорентина в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Фиорентина начнется уже в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO при наличии подписки "Спортивная" или "Максимальная".

Артем Довбик попал в стартовый состав "волков". Что интересно, выйдет он в дуэте с узбеком Эльдором Шомуродовым. Клаудио Раньери решил сыграть против Фиорентины по схеме 3-5-2.

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Стартовый состав Ромы: Свилар – Челик, Манчини, Н'Дика – Суле, Кристанте, Коне, Пеллегрини, Анхелиньо – Довбик, Шомуродов.

Стартовый состав Фиорентины: Де Хеа – Понграчич, Мари, Комуццо – Паризи, Мандрагора, Бельтран, Фаджоли, Госенс – Гудмундсон, Кин.